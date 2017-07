Praia de Santa Bárbara acolhe concurso de esculturas na areia

A praia de Santa Bárbara é palco na próxima quarta-feira, às 10h00, de mais uma edição do concurso de esculturas na areia, uma organização do jornal Açoriano Oriental em parceria com a Câmara da Ribeira Grande.

O concurso é aberto a crianças dos 6 aos 14 anos e as inscrições são gratuitas.

Nas duas categorias a concurso o tema é livre, recomendando-se que as crianças compareçam no local com 30 minutos de antecedência, devidamente identificadas através do Cartão de Cidadão e munidas dos apetrechos necessários para as esculturas na areia, informa a organização.