Praia da Vitória promove II Encontro Regional de Boas Práticas sobre a Igualdade de género nas políticas locais

Segundo a Vereadora com o pelouro da Solidariedade Social, Paula Ramos, "esta atividade constitui uma oportunidade para nós refletirmos sobre a nossa atuação. Queremos dar a todos os nossos colaboradores, independentemente do género, as mesmas oportunidades e tratamento, pois só assim podemos desenvolver um trabalho profícuo e satisfatório para ambas as partes".



"Queremos continuar a promover iniciativas deste género, pois acredito que haverá uma partilha de experiências enriquecedora entre os/as Conselheiros/as, técnicos/as e representantes das várias autarquias açorianas. Desde já, deixo o meu convite para que compareçam e participem nesta ação," disse a responsável municipal.

Este protocolo da Comissão para a Cidadania e a Igualdade Género (CIG), visa estimular a adoção de Planos Municipais para a Igualdade, por todos os municípios da RAA, assim como o estabelecimento de futuros mecanismos de cooperação e parceria entre as autarquias e a CIG, no âmbito do acompanhamento destes mesmos planos.