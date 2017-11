Praia da Vitória assinala Semana da Reflorestação Nacional

Visando sensibilizar as crianças para a importância da proteção do meio ambiente, a Câmara Municipal da Praia da Vitória associou-se ao movimento Plantar Portugal na celebração da 8ª Semana da Reflorestação Ambiental, que decorre até à próxima sexta-feira. A iniciativa, que consistiu na plantação de espécies endémicas por duas turmas da Divertiláxia, eco-escola sediada na cidade, teve lugar na tarde da passada quinta-feira no Paul da Praia da Vitória.