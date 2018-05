Praia da Vitória abre nova edição dos concursos de empreendedorismo

Os concursos são referentes ao Praia Links I2B - Idea to Business - destinado a quem pretende transformar uma ideia inovadora num negócio - e ao Praia Links Startup - destinado a projetos de negócio em fase inicial - e decorrerão no mês de junho.

“O concurso Praia Links I2B – Idea to Business apoia até quatro projetos com bolsas no valor de 400 euros/mês durante dois meses, sendo este período aproveitado para a elaboração do plano de negócios e desenvolvimento da ideia. Depois, todos estes projetos serão avaliados novamente com base no trabalho realizado e, os que passarem à segunda fase, serão apoiados com nova bolsa mensal de 400 euros/mês durante três meses. Os mesmos projetos têm acesso às instalações físicas da incubadora e ao plano de workshops e ajuda da equipa de apoio da incubadora”, explica o vereador Tiago Ormonde, citado por uma nota informativa municipal.

“No Praia Links Startup, o prémio, além da incubação física na Praia Links, é de dez mil euros, sendo premiados os dois projetos selecionados pelo júri. Acreditamos que este valor monetário é um montante importante para a primeira fase da vida de uma startup”, sublinhou.