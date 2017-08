PR anuncia participação em janeiro em “grande campanha” de apoio ao leite português

Marcelo Recebo de Sousa, que falava no final de uma longa visita à AgroSemana - Feira Agrícola do Norte que está a decorrer na Póvoa de Varzim, distrito do Porto, disse que o setor do leite está "muito bem organizado", valorizando o facto de ter "resistido num período de crise que aconteceu por razões nomeadamente internacionais".

"Em janeiro vai entrar em vigor um novo diploma sobre a rotulagem que permite identificar o leite português e ao mesmo tempo eu próprio estarei a patrocinar uma grande campanha de apoio ao leite e ao leite produzido em Portugal. É muito importante para as crianças, jovens e para todos os setores da sociedade portuguesa", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado chegou ao espaço cerca das 17:00, tendo sido recebido quer por autarcas locais, quer por responsáveis do setor agropecuário e leiteiro, com os quais esteve reunido cerca de 40 minutos acompanhado do ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos.

Seguiu-se o descerramento de uma placa alusiva à visita e uma visita pelos pavilhões e ‘stands' da feira, não tendo faltado tempo para as já habituais fotografias e beijinhos.

Quem mais prendeu as atenções do governante foram mesmo as crianças dos jardins-de-infância que visitavam a feira e ouviram-se elogios quando o Presidente da República sugeriu juntar o ‘staff' da feira - "os trabalhadores que tornam isto possível", como referiu - para tirar uma fotografia.

Após vários brindes, a maioria com leite, e provas de petiscos, Marcelo Rebelo de Sousa parou para comprar um queijo que, ainda que a dona da banca quisesse oferecer, pagou retirando prontamente uma nota do bolso.

No final da visita Marcelo Rebelo de Sousa foi convidado a discursar tendo cumprimentado os produtores por estes, disse, "revelarem uma coragem e capacidade de olhar para o futuro notáveis e que merece a compreensão de todos os portugueses".

"A minha presença aqui, a presença do Presidente da República, tem esse significado. É um apoio e um apoio claro a um setor que todos consideramos fundamental, cá dentro e lá fora. É um setor que merece uma compreensão maior da parte de todas as portuguesas e portugueses", referiu.

O Presidente da República procurou frisar uma "mensagem positiva": "Houve anos de crise. Estamos a ultrapassar essa crise num setor que sofreu muito com o estreitamento dos mercados internacionais. Houve que repensar a produção, atualizar, montar novos esquemas de distribuição e tudo isso foi feito pelas mãos sobretudo dos produtores".

Sobre a iniciativa, o governante referiu que a "AgroSemana é o exemplo de acreditar no presente e apostar no futuro".