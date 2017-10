PPM/Açores diz que os resultados eleitorais superaram as expectativas

O líder do PPM/Açores, Paulo Estevão, disse que os resultados das eleições autárquicas de domingo "superaram as expectativas" dos monárquicos no arquipélago, embora tenham concorrido em apenas dois dos 19 concelhos da região.

O dirigente monárquico realçou, em especial, o resultado obtido pelo PPM, em coligação com o CDS-PP, no concelho de Vila do Corvo, o mais pequeno do País, que permitiu eleger sete deputados municipais e de ficar apenas a oito votos de obter a maioria na Assembleia Municipal.

"Foi um resultado espetacular que superou, em muito, as nossas expectativas", sublinhou Paulo Estevão, em declarações à Lusa, destacando também o resultado obtido pela coligação CDS/PPM no concelho de Ponta Delgada, onde, apesar do "crescimento" verificado, não foi possível eleger nenhum mandato.

O líder do PPM/Açores falava à Lusa numa altura em que a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna - Administração Eleitoral ainda não tinha os resultados finais nos Açores.