"Povoação quer turismo como motor da economia local" é a manchete do Açoriano Oriental

O discurso do presidente da Câmara da Povoação, Pedro Melo, na sessão solene dos 178 anos do Concelho da Povoação está em destaque no Açoriano Oriental de quarta-feira, 5 de julho de 2017.



O destaque fotográfico do jornal vai para a cerimónia onde os antigos inimigos se uniram para assinalar os 100 anos do bombardeamento alemão a Ponta Delgada. "André Branquinho vai manter-se como técnico do Operário" e "Rotários entregam 14 bengalas articuladas à ACAPO" são outros destaques do jornal.