Pousadas de Juventude nos Açores registam crescimento de faturação de 9% em 2016

As Pousadas de Juventude existentes nos Açores, que acolheram no ano passado 14.330 hóspedes, maioritariamente portugueses, obtiveram um crescimento na faturação de 9% face a 2015, foi hoje anunciado.



“Em 2016, as Pousadas de Juventude dos Açores tiveram 40.052 dormidas, o que significa um crescimento de 7% face a 2015”, afirmou Sérgio Cabral, presidente do conselho de administração da empresa Pousadas da Juventude dos Açores, que tem a região como acionista maioritária.

Contudo, o responsável não quis revelar o total da faturação obtido em 2016.

No arquipélago dos Açores existem Pousadas da Juventude nas ilhas de São Miguel, Santa Maria, Terceira, São Jorge e Pico, que disponibilizam mais de 300 camas em quartos individuais e múltiplos.

Segundo disse Sérgio Cabral, 60% dos hóspedes acolhidos no último ano nas Pousadas de Juventude era de origem portuguesa, sendo que entre os estrangeiros o maior mercado emissor foi o francês, seguido do alemão, espanhol e italiano.

A Pousada da Juventude de Vila do Porto, em Santa Maria, cresceu 6% na taxa de ocupação, sendo a que mais se destacou em 2016 comparativamente com o período homólogo anterior.

Sérgio Cabral referiu que na pousada mariense, inaugurada em 2012 com 59 camas, a estada média em 2016 foi de 2.6 noites.

A Pousada de Ponta Delgada manteve a taxa de ocupação nos 56% e a Terceira diminuiu 1% comparativamente com 2015, situando-se nos 10% de ocupação, mas tendo a estada média mais elevada de toda a rede, com 3.1 noites.

Sérgio Cabral revelou também que a plataforma digital ‘booking.com’ foi o principal veículo de reservas para a rede das Pousadas de Juventude dos Açores no último ano, com um total de 1.805 reservas, face às 1.431 obtidas em 2015, o que significa “um crescimento de 26%”.

As reservas diretas com as pousadas atingiram 3.970 em 2016, enquanto em 2015 totalizaram 4.061, ou seja “houve uma diminuição de 2,2%”.

O responsável destacou que as pousadas de São Jorge, Santa Maria e Pico receberam prémios de qualidade “guest review award” do ‘Booking.com’, tida como uma das maiores plataformas de reservas digitais do mundo, “graças às avaliações positivas que receberam ao longo de 2016”.

“Este prémio tem em consideração os comentários e classificação atribuída pelos hóspedes aos estabelecimentos, tendo em conta fatores como segurança, limpeza, conforto, simpatia e localização”, salientou Sérgio Cabral, que ambiciona em 2017 um crescimento “equilibrado e sustentável”, bem como combater a sazonalidade.

O presidente do Conselho de Administração da empresa Pousadas de Juventude dos Açores alegou que estas estruturas desempenham um “papel fundamental no estímulo à mobilidade juvenil, garantindo coesão social, territorial e identitária, sendo também uma importante ferramenta que permite a aproximação de públicos jovens, nacionais e estrangeiros à região”.

Não se constituindo como unidades de alojamento tradicional, Sérgio Cabral sublinhou que a estratégia delineada pelas Pousadas de Juventude “está em linha com o Plano estratégico e de Marketing dos Açores no sentido de não massificar a oferta, mas assegurar a qualidade dos serviços e o crescimento gradual dentro do seu nicho de mercado”.

Além da rede regional de Pousadas de Juventude, existe ainda nos Açores uma Pousada de Juventude municipal, localizada no concelho da Lagoa, ilha de São Miguel.