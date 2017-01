Poupança das famílias na zona euro sobe para 12,6% no 3º trimestre

A taxa de poupança das famílias na zona euro subiu para os 12,6% no terceiro trimestre, em termos homólogos, segundo o Eurostat.



A taxa de poupança das famílias na zona euro fixou-se nos 12,6% no terceiro trimestre, acima dos 12,3% do mesmo período de 2015 e mantendo-se estável face ao período entre abril e junho.

De acordo com uma primeira estimativa do Eurostat, a taxa de investimento das famílias foi de 8,5%, que compara com os 8,3% homólogos e os 8,6% do segundo trimestre do ano.

Estes dados são publicados pelo Eurostat e o banco Central Europeu e não incluem dados por Estado-membro.