Posição Geoestratégica da Terceira debatida em Angra

A Academia da Juventude e das Artes da Ilha Terceira acolhe, esta sexta-feira, a Conferência do Mar, que se dedicará a debater as potencialidades da posição geoestratégica da Terceira.

O evento, que está inserido no ciclo de conferências 'Competitividade e Cooperação', procurará discutir estratégias que permitam àquela ilha projetar-se no panorama nacional e internacional e fundamentalmente nos seguintes clusters: turismo e logística.







O primeiro painel abordará justamente o potencial geoestratégico da região, em concreto da ilha Terceira, nas designadas autoestradas marítimas.



"Com recurso à partilha de case studies locais recentes, a temática da logística marítima focar-se-á ainda no que deverá ser feito para que este potencial possa ser aproveitado, além da partilha de estratégias logísticas aplicadas no território nacional", explica uma nota de imprensa enviada a este jornal.





O segundo painel focar-se-á no Porto da Praia da Vitória, procurando compreender-se como poderá ser desenvolvida esta tipologia de turismo e que estratégias deverão ser implementadas para a captação de cruzeiros.



O terceiro e último bloco temático, por sua vez, irá debater o ordenamento do território e também a pertinência de se apostar na formação e qualificação de pessoal para desempenhar funções essenciais em cidade portuárias.







A Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo é quem promove a conferência.