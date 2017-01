Portugueses doaram em 2016 mais de 16,6 milhões através do IRS e IVA

Os portugueses doaram em 2016 mais de 16,6 milhões de euros através do IRS e IVA, um valor que subiu 1,3 milhões em relação ao ano anterior, segundo dados hoje divulgados pelas finanças.



De acordo com os valores recolhidos pela Autoridade Tributária a que a Lusa teve acesso, a verba doada pelos portugueses através do IRS de 2015, entregue em 2016, beneficiou 2.944 entidades, um número que também subiu face às 2.601 que receberam estas doações no ano anterior.

No ano passado, foram mais de 558 mil os agregados familiares que fizeram esta consignação através do IRS ou do IVA (e-fatura).

No total, foram doados 16.638.980,21 euros pelos portugueses no ano passado (14.435.299,24 consignado através do IRS e 2.203.680,97 pelo IVA e-fatura), quando no ano anterior tinham sido consignados 15.311.873,14 euros (14.178.483,81 do IRS e 1.133.389,33do IVA e-fatura).

Segundo os valores das finanças, as consignações das famílias portuguesas por via do IRS e do IVA aumentaram 1,3 milhões. (1.327.107,07 euros).

Os dados facultados pelo Ministério das Finanças à agência Lusa indicam que nos impostos relativos a 2015 foram 558.153 os agregados familiares que consignaram através do IRS e IVA verbas a 2.944 entidades.

Já nos impostos referentes a 2014 (cujas declarações são entregues em 2015), foram 511.319 as famílias que fizeram estas consignações por via do IRS e do IVA, beneficiando 2.601 entidades.