Portugueses conhecem hoje melhor os sintomas do ataque cardíaco

Os sintomas do enfarte agudo do miocárdio (ataque cardíaco) são hoje mais conhecidos da população portuguesa, segundo um inquérito em que 95% dos 1.044 inquiridos associaram a “dor no peito” a esta doença.

Iniciativa do movimento Stent for Life, que visa salvar vidas através da melhoria do tratamento proporcionado às vítimas de enfarte, este estudo foi coordenado pelo cardiologista Helder Pereira e será apresentado hoje, Dia Nacional do Doente Coronário.