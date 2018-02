Portugal vence a Ucrânia em Angra do Heroísmo

A seleção feminina de futsal de Portugal venceu a congénere da Ucrânia esta noite, por 3-2, em jogo de preparação disputado no Pavilhão Municipal de Angra do Heroísmo

No encontro que serviu para ensaiar o apuramento do primeiro Europeu de Futsal Feminino da UEFA, as ucranianas chegaram ao intervalo com uma vantagem de dois golos, mas a formação portuguesa reagiu no segundo tempo, operando a reviravolta no marcador, com golos de Sara Ferreira, Ana Azevedo e Cátia Morgado.

Em Angra do Heroísmo o selecionador nacional Luís Conceição deu a titularidade à terceirense Cristiana Costa, atleta do Sporting, que assim somou a sua primeira internacionalização num jogo “em casa”.

Para esta quarta-feira está agendado novo encontro, desta feita diante da Seleção Sub-18 masculina da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, mas no Pavilhão Desportivo Vitorino Nemésio, na Praia da Vitória, pelas 19h30.

À mesma hora, mas no Pavilhão Multiúsos de Vila Franca do Campo, em São Miguel, a Ucrânia vai defrontar uma seleção de jogadoras da Associação de Futebol de Ponta Delgada, oriundas dos três clubes que disputam as provas da modalidade na ilha de São Miguel: Santa Clara, São Roque e Vitória.

Portugal vai disputar entre setembro e outubro do corrente ano a qualificação para o primeiro Campeonato da Europa de Futsal Feminino da UEFA. Apuram-se apenas quatro seleções para a fase final do Europeu, que arrancará a 14 de fevereiro de 2019.