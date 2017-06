Portugal vence Nova Zelândia e apura-se para as 'meias'

A seleção portuguesa apurou-se hoje para as meias-finais da Taça das Confederações de futebol, ao vencer a Nova Zelândia, por 4-0, em jogo da terceira e última jornada do Grupo A.



Em São Petersburgo, os campeões europeus marcaram por Cristiano Ronaldo (33 minutos), de grande penalidade, Bernardo Silva (37), André Silva (80) e Nani (90+1), garantindo o primeiro lugar do grupo, com os mesmos pontos do México, que venceu a Rússia, por 2-1. A anfitriã terminou com três pontos e a Nova Zelândia com zero.

Nas meias-finais, Portugal vai defrontar o segundo classificado do Grupo B, na quarta-feira, em Kazan, numa partida em que o selecionador Fernando Santos não poderá contar com Pepe, castigado.