Portugal vence na Letónia por 3-0

A seleção portuguesa de futebol venceu hoje a sua congénere da Letónia por 3-0, em encontro do Grupo B europeu de qualificação para o Mundial de 2018, disputado no Estádio Skonto, em Riga.



Cristiano Ronaldo ‘bisou’, aos 41 e 63 minutos, passando a contar 11 tentos no apuramento e 73 em 139 jogos pela seleção, e fez a assistência para André Silva apontar o terceiro, aos 67, o seu sétimo em oito internacionalizações ‘AA’.

Após seis jornadas, a formação das ‘quinas’, que somou o quinto triunfo consecutivo, manteve-se no segundo posto do Grupo B, com 15 pontos, a três da líder 100 por cento vitoriosa Suíça, que ganhou nas Ilhas Faroé por 2-0.