Portugal vence Festival Eurovisão da Canção com "Amar pelos dois" interpretada por Salvador Sobral

Portugal ganhou no sábado, pela primeira vez, o Festival Eurovisão da Canção, com "Amar pelos dois", interpretada por Salvador Sobral.



A canção, com letra e música de Luísa Sobral, irmã de Salvador Sobral, obteve 758 pontos na votação combinada dos júris nacionais e do público, na final do festival disputada em Kiev, na Ucrânia, que foi transmitida em direto pela RTP1. A final do Festival Eurovisão da Canção foi disputada por 26 países. A vitória de Portugal foi festejada por milhares de benfiquistas concentrados no Marquês de Pombal, em Lisboa, a festejar o tetracampeão, que gritaram pelo nome de Salvador Sobral, de 27 anos, "esse grande benfiquista". "Amar pelos dois" venceu a 06 de março a final do Festival da Canção, que decorreu no Coliseu dos Recreios de Lisboa. Com esta canção, Portugal regressou, após um ano de ausência, ao Eurovisão, onde se estreou em 1964. A penúltima vez que Portugal competiu numa final do Festival Eurovisão da Canção foi em 2010, com a canção "Há dias assim", interpretada por Filipa Azevedo. Este ano, assinalou-se a 62.ª edição do concurso, tendo Portugal falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). A edição 2017 do Festival Eurovisão da Canção ficou marcada por um conflito entre Ucrânia, país anfitrião, e a Rússia. A 13 de abril, a Rússia anunciou que não iria participar no concurso após a Ucrânia ter impedido a entrada da concorrente russa em território ucraniano. A cantora Yulia Samoylova está proibida de entrar na Ucrânia durante três anos, por ter dado um concerto na Crimeia em junho de 2015, após a anexação russa daquela península em 2014. A organização do festival, que insistiu na participação da cantora russa, ameaçou excluir a Ucrânia das próximas edições do concurso se Kiev insistir em proibir a entrada de Yulia Samoylova no país. A Rússia já anunciou que a cantora irá representar o país na edição de 2018 do concurso. Os países que participaram na final do Festival Eurovisão da Canção 2017 foram Portugal, Moldávia, Azerbaijão, Grécia, Suécia, Polónia, Arménia, Austrália, Chipre, Bélgica (apurados na primeira semifinal), Áustria, Roménia, Holanda, Hungria, Dinamarca, Croácia, Noruega, Bielorrússia, Bulgária, Israel (apurados na segunda semifinal), França, Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido (os denominados 'Cinco Grandes') e a Ucrânia.