Portugal vence a Rússia com bis de Edgar Varela

A seleção nacional de futsal de Portugal, escalão de Sub-21, venceu esta noite a sua congénere da Rússia por 4-2, em partida particular realizada no Pavilhão Multiúsos Açor Arena, em Vila Franca do Campo



Portugal quebrou a série de empates registados nos confrontos com a seleção da Rússia em futsal, escalão de Sub-21, ao conseguir esta noite uma vitória por 4-2, numa partida de caráter particular realizada no Pavilhão Multiúsos Açor Arena, em Vila Franca do Campo.

A formação lusa, comandada em campo pela 'estrela' leonina Edgar Varela, venceu pela primeira um forte conjunto russo que assentou na sua boa organização de jogo a sua principal arma. NO entanto, dotada de individualidades que a todo o momento podem criar desequilíbrios na partida, a equipa de José Luís Mendes logrou chegar a uma vitória suada que os números finais de 4-2 não espelham.

Ruben Braga, irmão do melhor jogador de futsal português da atualidade (Ricardinho) deu expressão ao marcador ainda no decorrer da primeira parte, resultado (1-0) com que as equipas foram para intervalo.

No regresso dos balneários Portugal não podia ter tido melhor entrada no jogo, com a obtenção de um segundo golo, da autoria de Daniel Costa. Os russo, contudo, não iriam dar-se por vencidos e a reação não tardaria a surgir.

Procurando estar em superioridade numérica no meio-campo português, a Rússia pressionou alto com o seu guarda-redes a jogar em apoio ao momento ofensivo da equipa e Ponkratov a reduzir o marcador.

A ameaça russa fez surgir, novamente, os dotados da equipa das Quinas e foi então que surgiu Edgar Varela a sentenciar o encontro, aproveitando os desequilíbrios defensivos criados pela equipa russa que passou a jogar com um guarda-redes avançado. O craque português foi letal no aproveitar de duas oportunidades para bisar no encontro, sendo que pelo meio a Rússia ainda conseguiria um segundo golo, obra de Denisov.

Esta quarta-feira, pelas 20h30, novamente no Pavilhão Multiúsos Açor Arena, em Vila Franca do Campo, as duas seleções voltam a defrontar-se para o segundo encontro inserido neste mini-estágio de cinco dias da seleção nacional de Portugal de futsal de Sub-21 na ilha de São Miguel.

FICHA DO JOGO

Pavilhão Multiúsos Açor Arena, em Vila Franca do Campo

Árbitros: Miguel Castilho e Sérgio Silva.

Terceiro árbitro: José Correia.

Ao intervalo: 1-0

Golos: 1-0 Ruben Braga (14')

2-0 Daniel Costa (25')

2-1 Andrei Ponkratov (29')

3-1 Edgar Varela (33')

3-2 Sergey Denisov (37')

4-2 Edgar Varela (39')

Amarelo: Afonso Jesus (36')



Portugal: Paulo Pereira, Manuel Mesquita, Tiago Fernandes,Edgar Varela e Gonçalo Sobral.

Jogaram ainda: André Correia, Silvestre Ferreira, Rúben Freire, Afonso Jesus, Ludgero, Daniel Costa, José Daniel, Tiago Sousa. e Rúben Braga

Treinador: José Luís Mendes



Rússia: Nikolai Balashov, Andrei Ponkratov, Alexandr Pirogov, Anton Opper e Sergey Denisov.

Jogaram ainda: Kirill Shchurok, Maksim Mukhutdinov, Anton Sokolov, Nikita Anisimov, Vladimir Sanosyan, Denis Povarov, Vlasdislav Chichkan, Rostilav Pilipenko, Vlasdilav Barskov,

Treinador: Sergey Skorovich