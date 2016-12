Portugal sagra-se campeão europeu de hóquei em patins

A seleção nacional de hóquei em patins conquistou hoje, em Oliveira de Azeméis, o título de campeão da Europa da modalidade



Na final, Portugal bateu a Itália por 6-2, isto depois de ao intervalo ter estado a perder por duas bolas a zero.

Frederico Ambrosio marcou os dois golos italianos logo no início do encontro mas na etapa complementar deu-se a goleada lusa da equipa comandada por Luís Sénica aconteceu com os golos de Diogo Rafael (2), Reinaldo Ventura, Rafa, João Rodrigues e Hélder Nunes.

Portugal já não vencia o Europeu há 18 anos e depois de em 2003 ter sido campeão do Mundo em Oliveira de Azeméis, desta feita a equipa nacional conquista, no mesmo local, o título europeu.

Este foi o 21.º título de campeão europeu conquistado por Portugal, sendo que a última vez aconteceu em 1998.