Portugal retoma treinos após empate com a Tunísia

A seleção portuguesa de futebol volta esta terça-feira a treinar, depois de na segunda-feira ter empatado 2-2 com a Tunísia, em Braga, no primeiro dos últimos três testes antes do Mundial2018, a disputar na Rússia.

Até ao momento, o selecionador português, Fernando Santos, conta com 19 dos 23 convocados, sendo que apenas faltam se juntar ao grupo os sportinguistas Rui Patrício, Bruno Fernandes e Gélson Martins, bem como Cristiano Ronaldo, que no sábado conquistou a Liga dos Campeões ao serviço do Real Madrid.

Depois do teste com a Tunísia, Portugal defronta a Bélgica, em 02 de junho, no Rei Balduíno, em Bruxelas, e a Argélia, em 07 de junho, no Estádio da Luz, em Lisboa. Dois dias depois, a comitiva lusa viaja para a Rússia.

Na fase final do Mundial de 2018, que se realiza na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho, Portugal está integrado no grupo B, defrontando Espanha (15 de junho, em Sochi), Marrocos (20 de junho, em Moscovo) e Irão (25 de junho, em Saransk).