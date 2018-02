Portugal quer arrecadar até 1.250 ME na primeira emissão de longo prazo do ano

Portugal vai ao mercado na próxima quarta-feira para emitir até 1.250 milhões de euros em dois leilões de Obrigações do Tesouro (OT) a cerca de cinco e de 10 anos, anunciou hoje o IGCP.

Segundo a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), os dois leilões de OT vão realizar-se no dia 14 de fevereiro pelas 10:30 horas com maturidade em 17 de outubro de 2022 e 17 de outubro de 2028, com um montante indicativo global entre 1.000 milhões e 1.250 milhões de euros.

No último leilão de OT a dez anos, que ocorreu em novembro, Portugal colocou 1.250 milhões de euros a uma taxa de 1,939%, inferior à taxa do anterior leilão comparável (que era de 2,327%).

Já no mais recente leilão a cinco anos, o IGCP emitiu 500 milhões de euros em OT, a uma taxa de 0,916%.

Estes dois leilões de dívida serão os primeiros de 2018, depois de em janeiro o IGCP ter colocado 4.000 milhões de euros em OT com maturidade em outubro de 2018, através de uma emissão sindicada.

Segundo o programa de financiamento de 2018, o IGCP estima arrecadar 15.000 milhões de euros através da emissão bruta de OT mensalmente, combinando sindicatos e leilões.