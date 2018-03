Portugal perde um ano depois frente à Holanda

Memphis Depay, aos 11 minutos, Ryan Babbel, aos 32, e Virgil van Dijk, aos 45+2, apontaram os tentos da Holanda, que somou o segundo triunfo – mais de 22 anos depois - face à formação das ‘quinas’, que não perdia há 14 encontros.

Portugal, que ficou com 10 aos 61 minutos, por expulsão de João Cancelo, não perdia desde o 2-3 caseiro com a Suécia, a 28 de março de 2017, e não sofria uma derrota tão pesada desde a estreia no Mundial de 2014, a 16 de junho, frente à Alemanha (0-4).