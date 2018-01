Portugal perde com República da Irlanda por 3-1 em particular nos Açores

A seleção portuguesa de futebol feminino perdeu ontem com a República da Irlanda por 3-1, naquele que foi o segundo jogo de preparação, realizado nos Açores, para a qualificação ao Mundial2019.

As jogadoras lusas estiveram melhor na primeira parte com mais oportunidades de golo e mais posse de bola, tendo sofrido o primeiro golo aos 33 minutos por Katie McCabe e no seguimento de uma falha defensiva da equipa portuguesa.

No inicio da segunda parte, as irlandesas estabeleceram o 2-0, através de Leanne Kiernan, uma das jogadoras que mais se destacou em campo e chegaram ao terceiro golo por Louise Quinn aos 66 minutos. Diana Silva salvou a ‘honra’ lusa com um golo aos 76 minutos.

O selecionador Francisco Neto manteve o 4x4x2 do primeiro encontro com a República da Irlanda, realizado na última quinta-feira, que resultou na vitória de 1-0 através da marcação de uma grande penalidade por Dolores Silva, que desta vez não funcionou frente a uma Irlanda que jogou em 5x3x2.

As jogadoras portuguesas criaram a primeira oportunidade de golo aos seis minutos, numa aproximação à área irlandesa em que a bola sobrou para Ana Borges, que rematou na direita para a defesa da guardiã Marie Hourihan.

Aos 17 minutos, Diana Silva faz o cruzamento para Andreia Norton que de calcanhar tenta o apoio à retaguarda, mas não apareceu ninguém e a jogada, que poderia ser perigosa, fica sem finalização.

No minuto seguinte, Diana Silva parte para a baliza num remate com alguma força para a defesa da guardiã irlandesa.

Aos 24 minutos, no seguimento de uma boa jogada lusa, Andreia Norton rematou rasteiro obrigando a mais uma defesa apertada de Marie Hourihan.

Minutos depois, Dolores Silva marca um livre na direita atirando a bola para a pequena área adversária, onde apareceu Carole Costa que na esquerda rematou para defesa da guardiã da Irlanda.

Numa altura em que a ‘equipa das quinas’ tinha mais posse de bola e causava maiores jogadas de perigo, surgiu o primeiro golo da República da Irlanda, aos 33 minutos, aproveitando uma falha defensiva e numa das poucas idas à grande área portuguesa.

Heather Payne ‘pegou’ na bola a meio campo e corre para a baliza adversária, passa para Leanne Kiernan que serve Katie Mccabe que de cabeça fez o 1-0.

A equipa portuguesa tentava correr atrás do resultado e aos 39 minutos, um livre marcado por Dolores Silva acaba em Vanessa Marques que remata por cima da barra da baliza de Marie Hourihan.

Logo à entrada da segunda parte, a Irlanda, aproveitando de novo um passe mal feito pelas portuguesas, meteu a bola em profundidade para a área que culmina em golo num remate cruzado marcado por Leanne Kiernan, uma das jogadoras que mais se destacou dentro das quatro linhas.

A Irlanda ganhou novo fôlego e apresentava uma performance mais atacante quando aos 50 minutos podia ter feito novo golo através de um remate de Katie McCabe defendido para canto pela guardiã Inês Pereira.

Dois minutos depois, Portugal desperdiça uma grande oportunidade através de Carolina Mendes, que corre para a baliza adversária, em grande velocidade, rematando para a defesa de Marie Hourihan.

Aos 66 minutos, a Irlanda volta a aumentar a vantagem no marcador para o 3-0 num golo de Louise Quinn que coloca a bola na baliza num remate certeiro e sem qualquer hipótese de defesa para a guarda-redes lusa.

Dez minutos depois, Diana Silva fez o primeiro e único golo das portuguesas através de um remate cruzado na direita e que coloca a bola no canto superior esquerdo da baliza da guardiã irlandesa.

A formação portuguesa ainda deu o ‘ar da sua graça’ aos 87 minutos, num livre na direita marcado por Dolores Silva que colocou a bola na pequena área aonde estava um aglomerado de jogadoras portuguesas, que no meio da confusão ainda desencadeou um remate que levou a bola a passar por cima da trave.