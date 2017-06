Portugal pagou mais mil milhões de euros ao FMI

Portugal efetuou o pagamento antecipado de mais mil milhões de euros ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e pretende pagar mais 2.600 milhões de euros, até agosto, divulgou o Ministério das Finanças em comunicado.



"Portugal reembolsou hoje, antecipadamente, mais uma parcela do empréstimo ao FMI, equivalente a 1.000 milhões de euros, que se vencia entre junho e outubro de 2019. Até agosto, Portugal pretende pagar mais 2.600 milhões de euros, antecipando as amortizações do empréstimo que ocorreriam até abril de 2020", afirma o ministério na nota.

O Fundo Europeu de Estabilidade Financeira (FEEF) autorizou esta semana o pedido de Portugal para voltar a fazer pagamentos antecipados ao FMI, desta vez no montante de 9,4 mil milhões de euros.