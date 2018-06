Portugal mantém quarto lugar no último 'ranking' da FIFA

A seleção portuguesa de futebol manteve-se no quarto lugar do 'ranking' da FIFA, na última atualização antes do início do Mundial2018, que se disputa na Rússia, de 14 de junho a 15 e julho.

A 'equipa das quinas' mantém-se atrás da Alemanha, que mantém a liderança, do Brasil e da Bélgica, com quem empatou a zero num encontro particular no sábado.

A Espanha, primeira adversária de Portugal no Grupo B do Mundial2018, caiu do oitavo lugar para o 10.º, por troca com a Polónia, na única alteração no 'top-10' da hierarquia mundial.

Em relação aos outros adversários de Portugal, o Irão, de Carlos Queiroz, caiu para a 37.ª posição e foi ultrapassado pela Austrália (36.ª) como melhor equipa da Confederação Asiática, enquanto Marrocos subiu um posto para o 41.º lugar.

Além do Brasil, o país de língua oficial portuguesa mais bem colocado continua a ser Cabo Verde, apesar de ter caído para 65.º.

Em relação às 32 equipas que vão estar presentes no Mundial2018, a anfitriã Rússia é a pior posicionada, depois de ter descido para o 70.º posto.

- ‘Ranking’ da FIFA em 07 de junho:

1. (1) Alemanha, 1.558 pontos.

2. (2) Brasil, 1.431.

3. (3) Bélgica, 1.298.

4. (4) Portugal, 1.274.

5. (5) Argentina, 1.241.

6. (6) Suíça, 1.199.

7. (7) França, 1.198.

8. (10) Polónia, 1.183.

9. (9) Chile, 1.135.

10. (8) Espanha, 1.126.

(...)

37. (36) Irão, 708.

52. (54) Burkina Faso, 604.

65. (58) Cabo Verde, 478.

114. (106) Moçambique, 282.

121. (104) Guiné-Bissau, 255.

137. (138) Angola, 209.

185. (186) Macau, 60.

186. (187) São Tomé e Príncipe, 51.

190. (190) Timor-Leste, 45.

