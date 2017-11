Portugal mantém penúltima etapa do circuito mundial de surf em 2018

Portugal vai receber pela décima vez consecutiva uma etapa do circuito mundial de surf, entre 16 e 27 de outubro de 2018, mantendo-se como penúltima etapa da Liga mundial (WSL), de acordo com o calendário hoje divulgado.

A competição em Portugal, uma vez mais em Peniche, será novamente a 10.ª e penúltima do circuito mundial, que fechará igualmente com o Billabong Pipe Masters, no Havai, de 08 a 20 de dezembro.

A grande novidade no circuito em 2018 é a entrada em ‘cena’ de uma etapa numa piscina de ondas artificiais, idealizada pelo norte-americano Kelly Slater, e que será a oitava etapa do circuito WSL (World Surf League), em Lemoore, na Califórnia.

Um evento-teste realizado em setembro deste ano deixou algumas impressões positivas em termos de experiência competitiva e um esmagador 'feedback' de apoio por parte dos surfistas que treinaram ali ao longo da temporada, o que levou a WSL a programar uma etapa para o próximo ano.

Nas 11 etapas do circuito, além da entrada de Lemoore, também a Indonésia acolherá uma prova, a quinta, com o Bali Pro, entre 27 de maio e 09 de junho.

Em contraponto, em 2018 saem do circuito as etapas de Fiji e de Hurley, mantendo-se as nove restantes, com alterações na ordem da segunda e terceira etapas na Austrália, país que volta a receber as três primeiras provas.

No circuito feminino, Portugal ficou fora do calendário de 2018, depois de Cascais ter recebido o Women’s Pro este ano.

Já o extenso circuito de qualificação vai visitar praias portugueses em três ocasiões - Costa de Caparica (26-31 de março), Santa Cruz (24-29 de abril), Cascais (24-30 de setembro) -, deixando de constar a etapa de São Miguel. O arquipélago dos Açores receberá, no entanto, provas de masters, em setembro.

A praia do Norte, na Nazaré, vai continuar a fazer parte do circuito de ondas grandes.