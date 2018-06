Portugal estreia-se hoje no Mundial2018 em Sochi frente a Espanha

A seleção portuguesa estreia-se esta sexta-feira na fase final do Mundial2018 de futebol, que arrancou quinta-feira na Rússia, com um embate frente a Espanha, em Sochi, em jogo do Grupo B.

Na primeira jornada, Portugal vai ter pela frente um dos candidatos ao título e seleção que conquistou o torneio em 2010, na África do Sul, tendo nesse ano eliminado a formação lusa nos oitavos de final.

A seleção portuguesa, que participa pela primeira vez num Campeonato do Mundo com o estatuto de campeão europeu, tem todos os jogadores disponíveis para o embate com os espanhóis, que vão estrear o selecionador Fernando Hierro.

A dois dias da estreia, Hierro foi chamado a ocupar o cargo devido ao despedimento de Julen Lopetegui, antigo treinador do FC Porto, que assinou contrato com o Real Madrid.

O nono encontro oficial entre Portugal e Espanha – a seleção lusa venceu apenas um dos anteriores - está agendado para as 19:00 (21:00 horas locais), no Estádio Fisht, e terá arbitragem do italiano Gianluca Rocchi.

Antes, às 16:00 (18:00), em São Petersburgo, Marrocos e o Irão, de Carlos Queiroz, inauguram o Grupo B.

O primeiro jogo do dia, às 13:00 (17:00), será entre Egito e Uruguai, em Ecaterimburgo, duelo que fecha a primeira jornada do Grupo A, depois de a Rússia ter goleado a Arábia Saudita, por 5-0, no jogo inaugural, na quinta-feira.