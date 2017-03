Portugal encerra mini estágio em São Miguel com empate com a Rússia

A seleção nacional de sub-21 de futsal de Portugal empatou 4-4 com a Rússia, no segundo e último jogo particular realizado em solo micaelense esta noite



Portugal e Rússia regressaram ao resultado padrão que tem caracterizado os confrontos entre duas seleções no escalão de sub-21 em futsal, com o empate a quatro bolas a fechar o mini estágio de cinco dias que a equipa das Quinas realizou em São Miguel.

Esta noite, no Açor Arena, os micaelenses tiveram a oportunidade de assistir a uma partida eletrizante com a incerteza no resultado – e quanto ao vencedor da partida – a persistir até ao final.

As duas equipas oscilaram entre o bom e o menos bom, começando melhor o conjunto luso que aos nove minutos já estava a vencer por 3-0, golos de Edgar Varela, Tiago Fernandes e Manuel Mesquita.

Uma entrada de sonho que, contudo, não iria ser decisiva para uma eventual repetição da vitória da véspera (4-2), atendendo a que tal como na terça-feira os russos sabem reagir a resultados desfavoráveis.

Fundamental nesta remontada foi o golo de Anton Opper (ele que bisou em Vila Franca do Campo esta noite) apontando ainda antes do intervalo, com o 17 russo a liderar em campo a reviravolta da Rússia no marcador.

Fortes na criação de superioridade numérica no meio-campo adversário, a Rússia acreditou e com mais dois golos de Opper e outro de Denisov, o conjunto do leste virou o resultado a cinco minutos do fim.

A emoção aumentou de tom e ao veio de cima veio a enorme alma da seleção lusitana que a dois minutos do fim, por intermédio de Ludgero, logrou atingir a igualdade 4-4 no marcador, resultado que não mais sofreria alteração.

O empate acaba por se aceitar numa grande jornada de promoção da modalidade na ilha de São Miguel.

FICHA DE JOGO

Portugal - Rússia, 4-4

Pavilhão Multiúsos Açor Arena, em Vila Franca do Campo

Árbitros: Miguel Castilho e José Silveira

Terceiro árbitro: Nuno Ribeiro

Cronometrista:Emanuel Correia

Ao intervalo: 3-1

Golos: 1-0 Edgar Varela (2')

2-0 Tiago Fernandes (7')

3-0 Manuel Mesquita (9')

3-1 Anton Opper (19')

3-2 Anton Opper (34')

3-3 Anton Opper (34')

3-4 Sergey Denisov (35')

4-4 Ludgero (38')



Portugal (cinco incial): André Correia, Silvestre Ferreira, Afonso Jesus, Ludgero e Edgar Varela.

Suplentes utilizados: Paulo Pereira, Manuel Mesquita, Tiago Fernandes, Edgar Varela, Gonçalo Sobral, Rúben Freire, Daniel Costa, José Daniel, Tiago Sousa e Rúben Braga

Treinador: José Luís Mendes.



Rússia (cinco inicial): Kirill Shchurok, Andrei Ponkratov, Denis Povarov, Rostilav Pilipenko e Sergey Denisov

Suplentes utilizados: Nikolai Balashov - Cap., Kirill Shchurok, Alexandr Pirogov, Anton Opper, Sergey Denisov, Maksim Mukhutdinov, Anton Sokolov, Nikita Anisimov, Vladimir Sanosyan, Vlasdislav Chichkan, Vlasdilav Barskov,

Treinador: Sergey Skorovich.