Portugal eliminado pelo Chile nas grandes penalidades

A seleção portuguesa de futebol foi hoje eliminada nas meias-finais da Taça das Confederações de futebol, ao perder com o Chile, por 3-0, no desempate por grandes penalidades, após um empate a zero.



Após 120 minutos sem golos, o campeão sul-americano foi mais forte no desempate por grandes penalidades, marcando as três oportunidades, com Portugal, vencedor do Euro2016, a não converter nenhuma. Na final, o Chile vai defrontar a Alemanha, campeã do mundo, ou o México, vencedor da Gold Cup, competição continental da América do Norte, Central e Caraíbas (CONCACAF), que se defrontam na quinta-feira.