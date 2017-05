Portugal e Espanha querem cooperar no lançamento de satélites

Portugal e Espanha assinam, na segunda e terça-feira, na cimeira luso-espanhola, um memorando de entendimento para incentivar a cooperação em atividades científicas e empresariais na área do espaço, como o lançamento de satélites.



O memorando será assinado pelos ministros da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior português, Manuel Heitor, e da Economia, Indústria e Competitividade espanhol, Luis de Guindos Jurado, indicou hoje o Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior numa nota à comunicação social.

Com este acordo, Portugal e Espanha propõem-se "reforçar a colaboração" nas ciências, tecnologias e aplicações espaciais, "envolvendo os centros de investigação e as empresas".

Algumas das áreas de intervenção incluem a utilização de informação e dados para observação da Terra, com aplicações nomeadamente na agricultura e nas pescas, a produção de novos dados com base no desenvolvimento de microssatélites e a capacitação científica e tecnológica dos dois países.

O memorando estabelece como prioridade a investigação nas áreas do espaço, do clima, da energia, dos oceanos e do processamento de dados, tendo em perspetiva a constituição do Centro Internacional de Investigação para o Atlântico dos Açores, apontada para 2018.

Durante a cimeira, que se realiza em Vila Real, Manuel Heitor e a secretária de Estado da Investigação, do Desenvolvimento e da Inovação espanhola, Carmen Vela Olmo, assinam uma declaração de compromisso para a mobilidade de investigadores, partilha de infraestruturas, reforço das entidades científicas e criação de programas conjuntos de investigação e formação.

Algumas das medidas previstas incluem a criação de um roteiro ibérico de infraestruturas científicas e de uma rede de centros de investigação para o Mediterrâneo, assim como o reforço do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, com sede em Braga, e das ligações transfronteiriças em fibra das redes eletrónicas de investigação e académicas.