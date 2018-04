Portugal desalojado pela Bélgica do terceiro lugar do ‘ranking’ da FIFA

A seleção portuguesa de futebol foi desalojada pela Bélgica do terceiro lugar - a melhor classificação de sempre - no ‘ranking’ da FIFA, que foi hoje divulgado e que continua a ser liderado pela campeã mundial Alemanha.

A Bélgica saltou da quinta para a terceira posição, ultrapassando, além de Portugal (que fechava o pódio da hierarquia da FIFA desde 14 de setembro de 2017 e caiu para o quarto posto), a Argentina, vice-campeã mundial, atual quinta posicionada.

A Espanha, adversária de equipa lusa na fase final do Mundial2018, protagonizou outra das quedas entre os 10 primeiros colocados, do sexto para o oitavo lugar, tendo sido ultrapassada pela Suíça (quinta) e a França (sexta).

A Polónia teve uma queda ainda mais pronunciada, da sexta para a 10.ª posição, imediatamente atrás do Chile (nono), enquanto o Brasil manteve-se no segundo lugar do ‘ranking’, mesmo tendo vencido a Alemanha em jogo particular, por 1-0.

O Irão, treinado pelo português Carlos Queiroz e último adversário de Portugal no Grupo B do Campeonato do Mundo, desceu três lugares, para 36.º, ao passo que Marrocos, que a ‘equipa das quinas’ também vai defrontar no torneio mundial, permaneceu na 42.ª posição, enquanto o Burkina Faso, orientado por Paulo Duarte, subiu três posições, para o 53.º.

Cabo Verde continua a assumir-se como o melhor dos países de expressão portuguesa, depois do Brasil, tendo subido do 61.º para o 58.º posto, em contraponto com a Guiné-Bissau, que tombou oito lugares, para 104.º, à frente de Moçambique (106.º), Angola (138.ª), São Tomé e Príncipe (187.º) e Timor-Leste (190.º).

- ‘Ranking’ da FIFA em 12 de abril:

1. (1) Alemanha, 1.533 pontos.

2. (2) Brasil, 1.384.

3. (5) Bélgica, 1.346.

4. (3) Portugal, 1.306.

5. (4) Argentina, 1.254.

6. (8) Suíça, 1.179.

7. (9) França, 1.166.

8. (6) Espanha, 1.162.

9. (10) Chile, 1.146.

10. (6) Polónia, 1.118.

(...)

36. (33) Irão, 727.

53. (56) Burkina Faso, 591.

58. (61) Cabo Verde, 545.

104. (96) Guiné-Bissau, 330.

106. (105) Moçambique, 311.

138. (141) Angola, 221.

186. (186) Macau, 60.

187. (179) São Tomé e Príncipe, 59.

190. (190) Timor-Leste, 44.