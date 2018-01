Portugal defronta Itália e Polónia na Liga das Nações da UEFA

A seleção portuguesa de futebol vai defrontar a Itália e a Polónia no Grupo 3 do Liga A da primeira edição da Liga das Nações da UEFA, ditou o sorteio hoje realizado em Lausana, na Suíça.

A fase de grupos da nova competição, que decorre a cada dois anos, vai disputar-se de 06 setembro a 20 novembro de 2018, com a ‘final four’ da Liga A marcada para junho de 2019.

Essa fase final, cujo anfitrião será designado em dezembro de 2018, é composta por meias-finais, jogo de apuramento de terceiro e quarto luagres e uma final, para detertminar o primeiro vencedor da Liga das Nações.

Na Liga das Nações participam as 55 seleções filiadas na UEFA, divididas em quatro ligas (A, B, C e D), em função do 'ranking' da UEFA. Dentro de cada liga, as equipas são repartidas em quatro grupos, cujos vencedores terão acesso aos 'play-offs' que atribuem as últimas quatro vagas no campeonato europeu de 2020 e que se disputam em março do mesmo ano.

Se um vencedor de um grupo já tiver assegurado a presença no Euro2020 pela via da fase de qualificação (março a novembro de 2019), o seu lugar nos 'play-offs' será ocupado pela equipa mais bem classificada na respetiva liga. Se uma liga não tiver quatro equipas para competir nos 'play-offs', os lugares serão atribuídos a equipas de outras ligas, de acordo com a classificação final da Liga das Nações.

Cada liga terá um caminho individual nos 'play-offs', com meias-finais e final, cujos vencedores asseguram as últimas quatro vagas no Euro2020.

Na primeira edição, as equipas foram distribuídas pelas ligas A, B, C e D, em função do queficiente da UEFA, mas nas próximas serão repartidas de acordo com a classificação da edição anterior, sendo que os vencedores de cada grupo são promovidos à liga superior e os últimos classificados são despromovidos.