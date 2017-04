Portugal defronta Chipre a 03 de junho, no Estoril, em jogo particular

Portugal vai defrontar o Chipre num particular marcado para 03 de junho, o último jogo em solo nacional antes da participação na Taça das Confederações, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol no seu sítio oficial na Internet.



A seleção campeã europeia vai receber a congénere cipriota no estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, em encontro com início às 16:00 horas, seis dias antes de defrontar a Letónia, em partida do grupo B da zona europeia de qualificação para o Mundial2018.

Portugal, segundo classificado do agrupamento, atrás da líder Suíça, parte a 07 de junho para Riga, onde defrontará dois dias mais tarde a quinta e penúltima colocada, estando o regresso a Lisboa previsto para o mesmo dia.

A comitiva lusa parte a 13 de junho para a cidade russa de Kazan, palco do jogo de estreia no grupo A da Taça das Confederações, frente ao México, a 18, antes de viajar para Moscovo, no dia seguinte.

A ‘equipa das quinas’ defronta na capital russa a seleção anfitriã, a 21 de junho, rumando no dia seguinte a São Petersburgo, onde encerrará defrontará a Bova Zelândia, a 24, na terceira e última jornada da primeira fase.