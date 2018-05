Portugal defronta a Tunísia ainda sem Ronaldo e três 'leões'

A seleção portuguesa de futebol cumpre esta segunda-feira em Braga o primeiro de três encontros de preparação para a fase final do Mundial de 2018, defrontando a Tunísia, equipa semelhante a Marrocos, que Portugal defrontará na Rússia.

Ainda sem Cristiano Ronaldo, que acabou de conquistar pela quinta vez a Liga dos Campeões, e os jogadores do Sporting Rui Patrício, Bruno Fernandes e Gelson Martins, Fernando Santos vai “ver como os jogadores estão depois da paragem dos campeonatos".

“À semelhança do que aconteceu em 2016, esta semana de treinos e estes três jogos são para ver a evolução dos jogadores em todas as suas componentes, para podemos ir afinando o que será a presença na Rússia, sabermos o que é preciso fazermos em treino nos aspetos tático e físico”, disse o técnico, no domingo.

Depois da Tunísia, Portugal defronta a Bélgica, a 02 de junho, no Rei Balduíno, em Bruxelas, e a Argélia, a 07 de junho, no Estádio da Luz, em Lisboa. Dois dias depois, a comitiva lusa viaja para a Rússia.

Na fase final do Mundial de 2018, que se realiza na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho, Portugal está integrado no Grupo B, defrontando Espanha (15 de junho, em Sochi), Marrocos (20 de junho, em Moscovo) e Irão (25 de junho, em Saransk).

Hoje, Portugal e Tunísia defrontam-se a partir das 19:45, no Estádio Municipal de Braga.