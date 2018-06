Portugal continua a preparar Mundial2018 e recebe visita do primeiro-ministro

A seleção portuguesa de futebol realiza esta terça-feira mais um treino de preparação para o Mundial2018, na Cidade do Futebol, em Oeiras, antes do qual vai receber a visita do primeiro-ministro, António Costa.

A equipa lusa, liderada por Fernando Santos, tem uma sessão marcada para as 10:45, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social. Antes, às 10:00, um jogador ainda a designar vai falar aos jornalistas, em conferência de imprensa.

Na segunda-feira, o selecionador nacional teve à sua disposição todos os 23 jogadores convocados para o Mundial2018, incluindo o ‘capitão', Cristiano Ronaldo, que realizou a primeira sessão de trabalho com os restantes companheiros, na preparação para o particular de quinta-feira, com a Argélia.

Em dúvida para o embate com os africanos, está, devido a problemas físicos, o médio Adrien, que na segunda-feira treinou à parte do grupo, depois de já ter falhado o derradeiro particular.

Antes do arranque do treino, a comitiva portuguesa será visitada pelo primeiro-ministro, António Costa, à semelhança do que aconteceu aquando da preparação de Portugal para o Euro2016.

No primeiro teste de preparação para o Mundial2018, Portugal empatou (2-2) em Braga, com a Tunísia, antes de, no segundo, registar nova igualdade (0-0) no sábado, com a Bélgica, em Bruxelas.

Na quinta-feira, a formação lusa recebe a Argélia, no Estádio da Luz, a partir das 20:15.

Em 09 de junho, após o particular com os argelinos, a equipa lusa viaja para a Rússia, onde tem estreia marcada frente à Espanha, em 15 de junho, em Sochi.

Além dos espanhóis, Portugal defronta Marrocos, em 20 de junho, em Moscovo, e o Irão, de Carlos Queiroz, no dia 25, em Saransk, nos restantes jogos do Grupo B do Campeonato do Mundo, que arranca em 14 de junho e termina em 15 de julho.