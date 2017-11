Portugal conhece adversários do Mundial2018 e espera evitar a Espanha

Portugal conhece na sexta-feira os adversários na fase de grupos do Mundial2018 de futebol, num sorteio em que terá o estatuto de cabeça de série e em que a Espanha é a seleção a evitar.

Apesar do domínio recente na história do futebol (campeã mundial em 2010 e campeã europeia em 2008 e 2012), a Espanha caiu para o pote 2, devido ao ranking da FIFA, e aparece como a equipa que todos cabeças de série, incluindo Portugal, não querem ‘apanhar’ na primeira fase da competição, que vai decorrer na Rússia.

A seleção portuguesa, que terá o estatuto de atual campeão europeu, já sabe que não irá defrontar na fase de grupos ‘tubarões’ e antigos campeões como a Alemanha, o Brasil, a Argentina e a França. A anfitriã Rússia, a Bélgica e a Polónia também estão, para já, fora do caminho luso.

No Pote 2, além da Espanha, Inglaterra, Colômbia, México, Uruguaio e Croácia prometem dificultar a vida aos cabeças de série, enquanto o Peru aparece, em teoria, como o ‘brinde’ deste conjunto de seleções.

Dinamarca e Suécia são os adversários a evitar por Portugal no Pote 3, que inclui três representantes africanos (Tunísia, Egito e Senegal), que são sempre uma incógnita nas fases finais dos Campeonato do Mundo.

A Costa Rica, que no último Mundial alcançou com surpresa os quartos de final, também pode calhar à formação lusa, assim como o Irão, de Carlos Queiroz, que parece ser a equipa mais ‘frágil’ deste grupo de seleções.

A europeia Sérvia e a asiática Coreia de Sul, de más recordações para Portugal, encabeçam o Pote 4, que inclui ainda Nigéria, Austrália, Japão e Marrocos. Arábia Saudita e Panamá fecham o grupo e prometem ser adversários ‘simpáticos’ para Portugal.

Os potes foram elaborados tendo em conta o ‘ranking’ da FIFA de 16 de outubro.

O sorteio, que vai decorrer no Palácio do Kremlin, em Moscovo, tem início agendado para as 15:00 (18:00 horas locais) e vai ser apresentado pelo antigo internacional inglês Gary Lineker e pela jornalista russa Maria Komandnaya.

O evento vai contar ainda com as participações de antigas estrelas como Laurent Blanc, Gordon Banks, Cafu, Fabio Cannavaro, Diego Forlán, Diego Maradona e Carles Puyol.

Antes do sorteio, às 11:00 (14:00), o selecionador português, Fernando Santos, vai participar num seminário da FIFA para os treinadores das 32 seleções que vão estar presentes no Mundial2018. Os técnicos de Austrália e Uruguai vão ser os únicos ausentes.

A fase final do Mundial de futebol de 2018 realiza-se na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho.

- Constituição dos potes para o sorteio da fase final do Mundial de futebol de 2018:

Pote 1

Rússia (anfitriã)

Alemanha (1.º lugar do 'ranking' da FIFA de 16 de outubro)

Brasil (2.º)

PORTUGAL (3.º)

Argentina (4.º)

Bélgica (5.º)

Polónia (6.º)

França (7.º)

Pote 2

Espanha (8.º)

Peru (10.º)

Suíça (11.º)

Inglaterra (12.º)

Colômbia (13.º)

México (16.º)

Uruguai (17.º)

Croácia (18.º)

Pote 3

Dinamarca (19.º)

Islândia (21.º)

Costa Rica (22.º)

Suécia (25.º)

Tunísia (28.º)

Egito (30.º)

Senegal (32.º)

Irão (34.º)

Pote 4

Sérvia (38.º lugar)

Nigéria (41.º)

Austrália (43.º)

Japão (44.º)

Marrocos (48.º)

Panamá (49.º)

Coreia do Sul (62.º)

Arábia Saudita (63.º)