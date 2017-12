Portugal com segunda maior quebra mensal nas vendas a retalho em outubro

Segundo o gabinete de estatísticas da UE, o volume das vendas a retalho subiu, em outubro, 0,4% na zona euro e 0,9% nos 28 Estados-membros, face ao mesmo mês de 2016, mas recuou 1,1% e 0,5%, respetivamente, na comparação com setembro.

Portugal registou a segunda maior quebra (-2,3%) na variação em cadeia, depois do Luxemburgo (-5,3%) e seguido da Áustria (-1,9%), tendo as subidas mensais mais significativas sido assinaladas na Roménia (1,0%), no Reino Unido (0,9%), na Polónia e na Eslováquia (0,6% cada).

Já na variação homóloga, a Roménia (12,6%), a Polónia (7,1%), a Irlanda, Hungria e Malta (6,3%) registaram as maiores subidas no indicador e o Luxemburgo (-27,0%), a Áustria (-2,2%) e a Bulgária (-2,1%) as maiores quebras.

Em Portugal, o volume das vendas a retalho subiu 1,9% face a outubro de 2016.