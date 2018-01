Portugal com o quarto maior crescimento no número de dormidas de turistas na UE

Com um aumento de 8,0%, Portugal destaca-se no ‘ranking’ dos países com maior crescimento no número de dormidas de turistas, colocando-se na quarta posição, atrás de Letónia (12% para 4,9 milhões), Eslovénia (11,3% para 11,9 milhões) e Croácia (10,6% para 86,1 milhões).

Segundo o gabinete oficial de estatísticas da UE, em 2017, os estabelecimentos turísticos portugueses receberam 71,3 milhões de turistas, sendo duas em cada três (68%) uma estada de não-residente.

O impulso no turismo nacional assenta, essencialmente, no aumento do número de visitantes estrangeiros, com a procura entre os não-residentes a crescer 9,9%, por oposição aos 4,3% entre os residentes.

Portugal acompanha assim o crescimento generalizado do número de dormidas em estabelecimentos turísticos na União Europeia (UE), que se regista pelo sétimo ano consecutivo, sustentado pelo aumento da procura de não-residentes.

Das 3,254 mil milhões de estadas registadas em 2017 na UE, 49% pertenceram a não-residentes, um crescimento de 6,9% face ao ano anterior.

Espanha continua a liderar o ‘ranking’ de dormidas, com 471,4 milhões (mais 3,6% do que em 2016), sendo seguida de perto por França (6,6% para 431,3 milhões) e Itália (5,4% para 424,7 milhões).