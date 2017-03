Portugal com a mais baixa taxa de fertilidade da UE

Portugal é o país da União Europeia com a taxa de fertilidade mais baixa e aquele onde mais diminuiu o número de nascimentos nos últimos 15 anos, segundo os dados do Eurostat.



Os indicadores relativos aos nascimentos e à fertilidade em 2015 referem que, entre 2001 e 2015, o número de crianças nascidas em Portugal desceu de 112.774 para 85.500.

No lugar oposto, a Suécia foi o país que registou um maior crescimento nesta matéria (25,6%), passando de 91.466 nascimentos em 2001 para 114.870 em 2015.

Em 2015, nasceram nos países da União Europeia 5.103 milhões de crianças, mais 40.217 crianças do que em 2001, um crescimento de 0,8%.

Em termos de taxa de fertilidade, Portugal é o país com o valor mais baixo, tendo passado de 1.45 crianças por mulher em 2001 para 1.31 em 2015.

Pelo contrário, a França (1.96) e a Irlanda (1.92) são os Estados com mais elevada taxa de fertilidade.

Os dados do Eurostat indicam que a Bulgária (26 anos), a Roménia (26,3), a Letónia (26,5) e a Polónia (27) são os países com onde as mulheres têm, em média, os filhos mais cedo.

O contrário acontece na Itália (30,8 anos), Espanha (30,7), Luxemburgo e Grécia (30,2).

Em 2015, a idade média das mulheres aquando do primeiro filho em Portugal era de 29,5.