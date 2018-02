Portugal com 44 novos hotéis em 2017

Quarenta e quatro hotéis abriram no ano passado em Portugal, mais de metade dos quais de quatro estrelas e a maior parte situados na região de Lisboa, informou hoje a consultora imobiliária Worx.

“Em 2017, a Worx contabilizou 44 novas aberturas de unidades hoteleiras espalhadas por todo o território nacional”, refere a consultora em comunicado.

No que toca à localização, a Worx aponta que as regiões de Lisboa, Porto e Norte, Centro concentram 62% do número total de aberturas, precisando que, ainda assim, foi na zona da capital portuguesa que se verificou maior fatia de nova oferta hoteleira.

Assim, 24% dos novos hotéis abriram em Lisboa, 22% no Porto e Norte e 16% no Centro.

Seguem-se as regiões do Alentejo e Algarve (ambas com 9%), da Península Ibérica (5%) e dos Açores (4%), entre outras (11%).

Quanto à categoria, 56% destes novos estabelecimentos são de quatro estrelas, percentagem que desce para 23% quando se fala em hotéis de cinco estrelas e para 18% em unidades de três estrelas.

Apenas 3% dos novos espaços são de duas estrelas.

Para este ano, “prevê-se uma abertura de mais de 50 hotéis em território nacional, maioritariamente localizadas na região de Lisboa (47%) e na região Norte (21%)”, adianta a Worx.