Portugal apoia Sérvia na UE e vê com alegria colaboração com a NATO

O Presidente português afirmou hoje que Portugal apoia "desde o primeiro instante" a entrada da Sérvia na União Europeia (UE), considerando-a "fundamental para o enriquecimento da Europa", e vê "com alegria" a sua colaboração com a NATO.



Marcelo Rebelo de Sousa falava no Palácio de Belém, em Lisboa, numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente da República da Sérvia, Tomislav Nikolic, que hoje iniciou uma visita de Estado de dois dias a Portugal.

"Traduzindo a nossa amizade, Portugal tem apoiado desde o primeiro instante a entrada da Sérvia na UE, por considerar que é fundamental para o enriquecimento da Europa e para a correspondência entre a UE e um continente que é tão fundamental para o mundo", declarou.

Com Tomislav Nikolic ao seu lado, o Presidente português acrescentou: "Do mesmo modo, temos visto com alegria a parceria, a colaboração entre a Aliança Atlântica e a Sérvia, e o papel da Sérvia no relacionamento com a Turquia e com a Federação Russa".

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que Portugal e a Sérvia têm "uma relação diplomática e de amizade de 135 anos" e disse esperar que esta visita de Estado "possa representar um salto qualitativo" nas relações bilaterais.

"Um salto no conhecimento recíproco dos povos, um salto no turismo, no comércio, na atividade económica e financeira, na cultura, na juventude", completou.

Depois de ouvir Tomislav Nikolic apelar à visita e ao investimento de empresários portugueses na Sérvia, o Presidente português quis apoiar essa mensagem, que considerou "um sinal, um símbolo de convite, de abertura e de apoio a um maior relacionamento empresarial entre os dois países".

Quanto à questão do Kosovo, o chefe de Estado afirmou que "a posição portuguesa é a de desejar a paz, em todo o mundo, construir a paz, e em particular na Europa. Tudo deve ser feito para a construção da paz".

Marcelo Rebelo de Sousa disse que ouviu "com interesse" as palavras do Presidente sérvio a respeito do Kosovo, "quanto aos esforços permanentes da Sérvia no sentido da construção da paz, bem como a mediação europeia".

"É um exemplo do papel importante da UE, a mediação para a paz. Porque esse é um objetivo fundamental que devemos prosseguir, independentemente daquilo que é a posição diversa dos Estados quanto ao reconhecimento como Estado de outras realidades políticas", acrescentou.

Além dos encontros institucionais e de reuniões de trabalho com o chefe de Estado português, o Presidente Tomislav Nikolic terá encontros com o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, com o primeiro-ministro, António Costa, e com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina.

Nesta visita de Estado de dois dias, o Presidente sérvio visitará ainda o Museu Nacional de Arte Antiga, onde, segundo a nota de Belém, "estarão expostas réplicas de obras de arte maiores da cultura sérvia, expressamente trazidas para o efeito", bem como a Fundação Champalimaud.