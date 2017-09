Portos dos Açores estimam receber mais de 50 mil passageiros até final do ano

Segundo a Portos dos Açores SA, que gere os portos do arquipélago açoriano, a primeira semana de setembro assinala o regresso dos navios cruzeiros ao arquipélago, estimando que, entre quarta-feira e 28 de dezembro, ocorram "54 escalas" e que "as mesmas representem mais de 50 mil visitantes em trânsito na região".

Uma destas escalas ocorre quarta-feira com a chegada a Ponta Delgada do navio de cruzeiro Navigator of the Seas, no âmbito de uma viagem atlântica, com escalas em Vigo, Lisboa, Tenerife, Gran Canaria, Funchal, La Coruna, Le Havre e Southampton, onde termina o itinerário.

O Navigator of the Seas escalará na manhã de quarta-feira a ilha de São Miguel com 3.350 passageiros e 1.226 tripulantes a bordo, deixando Ponta Delgada pelas 17:00, segundo informou a Portos dos Açores, adiantando que se trata da sexta escala do navio na maior cidade dos Açores.

A empresa adianta que foram registadas, desde janeiro e até à data, 98 escalas e mais de 80 mil passageiros a visitar o arquipélago, destacando abril como o mês mais movimentado do primeiro semestre.

De acordo com a Portos dos Açores, "foram atingidos novos máximos, com 54 escalas num só mês, em abril, com 33.500 passageiros em trânsito.

Abril foi um mês com mais escalas até agora e, até final do ano, será outubro, acrescentou.

A Portos dos Açores destaca que é possível aferir que maio já não se assume, tradicionalmente, como o segundo mês mais forte do ano mas sim outubro, frisando que o arquipélago "é cada vez mais destino" de navios de cruzeiro "e menos reposicionamento".

Até final do ano, os portos de Ponta Delgada (São Miguel), Horta (Faial) e Praia da Vitória (Terceira) vão receber 13 navios.

"Setembro e novembro com 10 escalas e dezembro com seis completam a agenda, estimando-se que no final deste ano 133 mil passageiros e 60 mil tripulantes tenham visitado estas ilhas, num total de mais de 150 escalas, número que a concretizar será novo recorde", refere a empresa.

Entre quarta e sexta-feira os Açores voltarão a marcar presença no certame de cruzeiros Seatrade Europe, que se realiza em Hamburgo, na Alemanha, para promover os seus portos.