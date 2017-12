Porto, Sporting e Braga conhecem adversários na Europa

O FC Porto vai conhecer hoje o adversário nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, antes do sorteio dos 16 avos de final da Liga Europa, com Sporting e Sporting de Braga.

Os ‘dragões’, segundos classificados do Grupo G, vão enfrentar um dos vencedores de um dos outros agrupamentos, entre os quais surge a Roma como o adversário teoricamente mais ‘apetecível’, perante outras hipóteses: FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester City, Manchester United, Tottenham e Liverpool.

A formação romana poderá ser o adversário menos complicado para os portistas, que ainda têm bem presente o triunfo por 3-0 na capital italiana na segunda mão do ‘play-off’ de 2016/17, após um empate a um golo no Dragão.

O Besiktas, a outra equipa vencedora de um agrupamento, não pode calhar ao FC Porto, já que as condicionantes do sorteio impedem que se defrontem equipas que mediram forças na fase de grupos ou conjuntos do mesmo país.

O sorteio dos ‘oitavos’ da ‘Champions’, cujos jogos vão realizar-se a 13, 14, 20 e 21 de fevereiro de 2018 (primeira mão) e 06, 07, 13 e 14 de março (segunda mão), está marcado para as 12:00 locais (11:00 em Lisboa), antes de Sporting e Sporting de Braga conhecerem os rivais para os 16 avos de final da Liga Europa.

As duas equipas portuguesas surgem como cabeças de série no sorteio, marcado para as 13:00 locais (12:00 em Lisboa), graças ao desempenho na Liga dos Campeões do Sporting, que conseguiu ser um dos quatro melhores terceiros classificados da fase de grupos, e à vitória dos minhotos no Grupo C da Liga Europa.

Apesar deste estatuto, as duas equipas correm o risco de enfrentar emblemas como Nápoles, Borussia Dortmund, Celtic, Steaua Bucareste, Marselha ou Lyon, numa lista que inclui ainda AEK Atenas, Astana, Estrela Vermelha, Copenhaga, Nice, Ostersund, Partizan, Real Sociedad, Spartak Moscovo e Ludogorets, que não pode reencontrar os bracarenses, por ter disputado o mesmo grupo.

Além da condicionante ao sorteio para evitar que equipas do mesmo país se defrontem, o comité executivo da UEFA decidiu ainda impedir o confronto entre equipas russas e ucranianas, pelo que o a cabeça de série Dínamo Kiev não vai defrontar o Spartak Moscovo.

Os jogos desta ronda estão marcados para 15 e 22 de fevereiro de 2018, com as equipas cabeças de série a jogarem a segunda mão em casa.

A completar o programa de sorteios das competições europeias de clubes, a partir das 14:00 locais (13:00 em Lisboa), o Sporting vai conhecer o adversário no ‘play-off’ da Youth League, tentando juntar-se ao FC Porto, vencedor do grupo, nos oitavos de final.

Os possíveis adversários dos ‘leões’, no ‘play-off’ a disputar em 06 e 07 de fevereiro de 2018, são os vencedores dos embates da segunda eliminatória do ‘caminho dos campeões’, casos de Ajax, Brodarac, Inter Milão, Krasnodar, Molde, Nitra, Salzburgo e Zeljeznicar.