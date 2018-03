Porto Formoso com novo miradouro e pavilhão desportivo

A freguesia do Porto Formoso passou a contar com um novo miradouro e com um pavilhão desportivo, informa a Câmara Municipal da Ribeira Grande (CMRG).

O local do miradouro, refere a nota de imprensa da autarquia, "foi alvo de uma intervenção de requalificação pela Junta de Freguesia, através de um contrato interadministrativo no valor de 50.000 euros com a Câmara Municipal da Ribeira Grande e pretende ser a primeira fase de uma requalificação integrada da antiga zona do campo de jogos".

Já o pavilhão desportivo, "inaugurado no passado sábado em conjunto com o miradouro, fica localizado no recreio da escola da freguesia, e vem colmatar uma necessidade há muito reivindicada pela freguesia".

A construção do pavilhão, explica a nota informativa municipal, "visa proporcionar melhores condições à prática desportiva na localidade, principalmente junto dos mais jovens, mas também a comunidade em geral, pois o equipamento fica ao serviço das mais diversas associações desportivas, recreativas e culturais da localidade".