Porto do Corvo mantém-se encerrado, apesar da melhoria do tempo

O porto da ilha do Corvo permanece hoje encerrado, sem previsão de reabertura, apesar de o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já ter informado que está ultrapassada a situação de mau tempo no arquipélago.



"O Porto da Casa, na ilha do Corvo, permanece encerrado a toda a navegação, porque ainda não reúne as condições de segurança, ao nível do mar, para reabrir", adiantou em declarações à agência Lusa o capitão do porto de Santa Cruz das Flores, responsável também pelo porto do Corvo, Rafael da Silva.

O único porto da ilha mais pequena do arquipélago está encerrado a toda a navegação desde terça-feira devido ao mau tempo que assolou o arquipélago esta semana, por decisão da autoridade marítima.

Entretanto, na quinta-feira, o capitão do porto de Santa Cruz das Flores emitiu um comunicado a dar conta da reabertura do porto das Poças, na ilha das Flores, que também teve de ser encerrado, na quarta-feira, a toda a navegação por falta de condições de segurança.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu hoje um novo aviso para dar conta que se "encontra ultrapassada" a situação de mau tempo em todo o arquipélago, que foi assolado com precipitação por vezes forte e trovoada nos últimos dias.

Fonte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores adiantou à agência Lusa que foi hoje reaberta à circulação a Avenida do Mar, na freguesia de São Roque, concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, que havia sido encerrada na terça-feira, devido ao estado do mar.

A mesma fonte assegurou não haver registo de quaisquer danos ocorridos nos últimos dias no arquipélago, devido ao mau tempo.