Porto do Corvo, encerrado à navegação

O porto da Casa, na ilha do Corvo, Açores, está hoje encerrado à navegação, devido ao estado o mar, informou a autoridade marítima local.



Em comunicado, o capitão do Porto da Horta, Rafael da Silva, determina, em face das condições meteorológicas, nomeadamente do estado do mar, o fecho do porto da Casa, Ilha do Corvo, a toda a navegação.

Rafael da Silva, responsável pelos portos das ilhas do Faial, Pico e São Jorge (grupo central) e Flores e Corvo (grupo ocidental), acrescentou que “a conjugação da altura das ondas com a direção impedem a prática segura” no porto da mais pequena ilha dos Açores.