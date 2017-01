Porto das Poças, na ilha das Flores fechado a toda a navegação

O porto das Poças, em Santa Cruz das Flores, foi ontem encerrado a toda a navegação devido ao estado do mar, informou a Autoridade Marítima local.



Segundo o capitão do porto de Santa Cruz das Flores, Rafael da Silva, a “direção da ondulação conjugada com a sua altura” motivou o encerramento deste porto da ilha das Flores, no grupo ocidental do arquipélago.

Neste grupo, a Autoridade Marítima determinou também o encerramento do porto da ilha do Corvo, o que se mantém desde segunda-feira.

“Nestes dois portos, foram tomadas medidas pela comunidade marítima no sentido de afastar as embarcações da orla costeira, no sentido de as salvaguardar”, adiantou Rafael da Silva.