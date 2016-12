Porto da ilha do Corvo fechado a toda a navegação devido ao mau tempo

O capitão do porto de Santa Cruz, anunciou hoje o encerramento do único porto da ilha do Corvo, devido ao estado do mar.



Em comunicado, o capitão do porto de Santa Cruz, Rafael da Silva, adianta que, “em face das condições meteorológicas, nomeadamente o estado do mar”, determinou “o fecho do porto da Casa, na ilha do Corvo, a toda a navegação”.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta terça e quarta-feira as ilhas do Corvo e das Flores sob ‘Aviso Amarelo’, devido à previsão de precipitação e trovoada.

“Uma depressão em fase de cavamento, com um sistema frontal associado, deverá provocar um agravamento do estado do tempo nas ilhas do grupo ocidental”, adianta o aviso do IPMA.

O 'Aviso Amarelo', o terceiro mais grave de uma escala de quatro, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Na segunda-feira à noite, a Marinha alertou a comunidade marítima e a população do arquipélago dos Açores para a previsão de ventos fortes e agravamento do estado do mar, em especial do grupo ocidental e central.

“À comunidade marítima recomenda-se o reforço da amarração e uma vigilância cuidada das suas embarcações atracadas, bem como a consulta regular dos avisos à navegação e da previsão meteorológica e outras informações sobre a praticabilidade dos portos", junto das respetivas capitanias, "evitando sair para o mar até que as condições melhorem”, refere a Marinha, em comunicado.

Segundo a Marinha, as ondas podem atingir os sete metros de altura e terão maior “incidência no grupo ocidental e central a partir do fim da manhã de terça-feira”.

Do grupo ocidental fazem parte as ilhas das Flores e Corvo e, no grupo central, Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira.