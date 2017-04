Porto da Casa, no Corvo, encerrado à navegação

O porto da Casa, na ilha do Corvo, está hoje encerrado à navegação, devido ao estado o mar, informou a autoridade marítima local.



Em comunicado, o capitão do Porto da Horta, Rafael da Silva, responsável pelos portos das ilhas do Faial, Pico e São Jorge (grupo central) e Flores e Corvo (grupo ocidental), determina, em face das condições meteorológicas, nomeadamente do estado do mar, o fecho do porto da Casa a toda a navegação.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje sob aviso amarelo, até às 00:00 locais (mais uma hora em Lisboa), as ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) devido às previsões de aguaceiros por vezes fortes.

O aviso amarelo significa uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.