Portimonense 1 - Santa Clara 0

Portimonense e Santa Clara jogam no Estádio Municipal de Portimão o jogo grande da 21.ª jornada da II Liga de futebol



Portimonense venceu o Santa Clara por 1-0 em jogo da 21.ª e última jornada da primeira volta da II Liga.

Os algarvios, líderes da prova, aumentam a vantagem para os encarnados, ainda terceiros classificados, em 17 pontos de diferença.

Final do jogo

Minuto 74 - Rui Silva falha o empate

Cruzamento de Igor na esquerda, ao segundo poste surgiu completamente isolado Rui Silva que acabou por falhar o cabeceamento

Minuto 69 - Serginho, com a ponta das luvas, nega o segundo golo a Portimonense, um desvio de Manafá

Minuto 67 - Remate frontal de Ruben Saldanha é figura de Ricardo Ferreira

Minuto 66 - Remate de João Reis na área algarvia, bola desvia na mão de Jadson mas Manuel Mota nada assinala

Minuto 59 - GOLO PORTIMONENSE Pires

Jogada iniciada pelo central Ivo Nicolau, Manafá combinou bem com Paulinho à entrada da área do Santa Clara e meteu em Pires que depois de tirar um adversário da frente atirou a contar, sem hipótese de defesa para Serginho

Foi o 14.º golo do avançado que é o melhor marcador da II Liga

Minuto 51 - Serginho gigante

Canto na esuerda do ataque do Portimonense, Pedro Sá salta mais alto que toda a gente e cabeceia com força para uma grande defesa, em voo, de Serginho, a negar o golo

Recomeça o encontro sem alterações nas equipas

Intervalo

Nulo no marcador em Portimão após 45 minutos de um bom jogo de futebol, com duas equipas à procura da vitória

Minuto 43 - Ewerton tentou surpreender Serginho com um remate, da direita, em jeito, que não saiu muito longe do poste direito

Minuto 38 - Cruzamento de Manafá na esquerda, Serginho sai dos postes e aos pés de Pires interceta o lance

Minuto 35 - Remate de longe de Paulinho por cima da baliza

Minuto 24 - Diogo Ribeiro a centímetros do golo

Avançado 'encarnado' trabalhou bem na área, tirou um adversário e rematou tenso, com a bola a sair a centímetros do poste esquerdo da baliza de Ricardo Ferreira

Minuto 10 - Remate de Pires para grande defesa de Serginho

Minuto 9 - Remate de Ruben Saldanha por cima

Minuto 8 - Cruzamento de João Reis na esquerda, na área Diogo Ribeiro falha a emenda

Início do jogo

Santa Clara joga com Serginho, Rui Silva, Massaia, Accioly, Igor, Diogo Santos, Telmo Castanheira, Ruben Saldanha, Hugo Santos, João Reis e Diogo Ribeiro

O técnico Carlos Pinto tem como suplentes Pedro Soares, João Dias, Felipe Barros, Burke, Pineda, Diogo Coelho e El Gadi

Portimonense alinha com Ricardo Ferreira, Ricardo Pessoa, Jadson, Ivo Nicolau, Lumor, Ewerton, Pedro Sá, Paulinho, Manafá, Amilton e Pires

O treinador Vítor Oliveira conta ainda com Carlos Henriques, Ryuki, Fidelis, Gustavo, Zambujo, Stanley e Chidera

Manuel Mota, de Braga, é o árbitro do encontro