Pontos de vigilância estão a ser montados em Leiria e Pombal

O presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL), Raul Castro, disse hoje que estão a ser montados pontos de vigilância nos concelhos de Leiria e Pombal como prevenção em relação ao incêndio que lavra nos concelhos vizinhos.



“Como medida de prevenção, estamos agora a formar um conjunto de pontos de vigilância dentro do limite dos nossos concelhos que tenham a ver com o norte do distrito, especialmente para em conjunto podermos estar alerta para rapidamente poder atuar se, infelizmente, vier a acontecer a extensão do fogo para o território”, declarou à Lusa Raul Castro, também presidente da Câmara Municipal de Leiria.

“Neste momento, estão a colocar (os pontos de vigilância) nas zonas de vizinhança (do incêndio), seja no concelho de Pombal, seja no próprio concelho de Leiria, na zona de Colmeias”, acrescentou.

Segundo Raul Castro, que também é presidente da Comissão Distrital da Proteção Civil, vários meios e pessoas estão envolvidos na formação destes postos de vigilâncias, desde autarcas a bombeiros.

“Hoje, aquilo que fizemos foi convocar com urgência a Comissão Distrital da Proteção Civil para, em reunião, ser decidido o acionamento do plano de emergência distrital, que foi sancionado pelo senhor secretário de Estado (da Administração Interna, Jorge Gomes)”, disse.

Segundo Raul Castro, “estão no terreno as diversas entidades, como bombeiros, segurança social, polícia judiciária, proteção civil, entre outras, para fazer também uma avaliação mais segura, dentro do possível, sobre toda esta situação”.

Um novo balanço do incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, dá conta de 57 mortos, disse hoje o secretário de Estado da Administração Interna. O número de feridos mantém-se nos 59, de acordo com o balanço feito pelas 10:00.